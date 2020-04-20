بوتين ومادورو يدعوان لاتخاذ إجراءات دولية ضد كورونا وأشادا بصفقة “أوبك+”

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية منسقة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وشددا على أهمية صفقة “أوبك+” حول خفض إنتاج النفط.

وأفاد الكرملين أن بوتين ومادورو أجريا الاثنين اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب الفنزويلي، حيث تم “بحث قضايا متعلقة بمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا”.

وشدد بوتين ومادورو على “أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات منسقة لمكافحة هذا التهديد العالمي الجديد، بما في ذلك تنفيذ المبادرة التي تقدم بها الرئيس بوتين لإنشاء ممرات خضراء في فترة الأزمة خالية من الحروب التجارية والعقوبات، من أجل توريد الأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا”.

كما تبادل الطرفان الآراء بشأن الأوضاع الحالية في أسواق النفط العالمية، حيث شددا على “الأهمية الكبيرة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار عمل مجموعة أوبك+ حول الخفض المنسق لإنتاج النفط”، وتطرقا إلى “المسائل الحيوية المتعلقة بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، في القطاع التجاري الاقتصادي”.

المصدر: روسيا اليوم