سانا:مجهولون يهاجمون عربة لقوات الاحتلال الأمريكي جنوب مدينة الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 17:16

سانا:مجهولون يهاجمون عربة لقوات الاحتلال الأمريكي جنوب مدينة الحسكة

منذ 23 mins 20 April، 2020
هامر
سورية - عربي وإقليمي

هاجم مجهولون عربة لقوات الاحتلال الأمريكي عند مفرق قرية رويشد بريف الحسكة الجنوبي ما أسفر عن تدمير العربة وجرح عدد منهم.

وذكرت مصادر محلية سورية أن”عربة أمريكية نوع (همر) تقل عددا من جنود الاحتلال الأمريكي وعناصر من (قسد) تعرضت لهجوم نفذه مجهولون على طريق الخرافي عند مفرق قرية رويشد جنوب غرب ناحية السبع وأربعين بريف الحسكة الجنوبي ما أدى إلى تدهور العربة ووقوع إصابات في صفوفهم”.

وتعرضت في السادس من الشهر الجاري دورية مشتركة لقوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات (قسد) المدعومة منها لكمين نفذه مجهولون في ناحية الصور بريف دير الزور المتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة الحسكة ما أدى إلى مقتل ضابط أمريكي واثنين من عناصر (قسد).

المصدر: سانا

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