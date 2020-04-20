قطر تسجل 567 إصابة جديدة وحالة وفاة بوباء كوفيد-19 ليصل إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة والوفيات إلى 9 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 17:16

قطر تسجل 567 إصابة جديدة وحالة وفاة بوباء كوفيد-19 ليصل إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة والوفيات إلى 9 (سبوتنيك)

منذ 51 mins 20 April، 2020
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