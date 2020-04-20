الإمارات تسجل 484 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليصل الإجمالي إلى 7265 حالة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 17:16

الإمارات تسجل 484 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليصل الإجمالي إلى 7265 حالة (سبوتنيك)

منذ 52 mins 20 April، 2020
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