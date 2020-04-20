إصابة نحو 670 بحاراً من أفراد حاملة الطائرات الأميركية “ثيودور روزفلت” بفيروس كورونا

أعلنت القوات البحرية الأميركية الإثنين، ارتفاع عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا المستجد، المتواجدين على متن حاملة الطائرات الأميركية، إلى 672 حالة. وجاء على الموقع الإخباري “كوام نيوز” ونقلا عن اللواء البحري جون مينوني “لاحظنا وجود نسبة 2.5 بالمئة من نتائج التحليل الإيجابية، حيث إن التحليل الأولي أعطى نتائج سلبية، أما التحليل الثاني فكشف عن وجود فيروس كورونا المستجد”. وأوضح مينوني، أن 3910 أشخاص من أعضاء الطاقم كانت نتائج تحاليلهم للكشف عن الفيروس سلبية، كما تم تحويل 4000 بحار إلى الحجر الصحي إلى الشاطئ.

ووفقا للمعطيات وحتى تاريخ 13 نيسان/ أبريل ، وصل عدد المصابين بالفيروس الى585 حالة، كما توفي احد أعضاء فريق حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت”. والجدير بالذكر أن حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” موجودة الآن في القاعدة العسكرية “غوام”، ولكنها لا تزال ضمن الخدمة، على الرغم من اكتشاف الفيروس على متنها. هذا وتمت تنحية قبطان حاملة الطائرات بريت كروزير، من منصبه بعد ظهور رسالته الموجهة للقيادة في وسائل الإعلام، والتي تتضمن طلب إرسال معظم أفراد الطاقم إلى الشاطئ.

المصدر: سبوتنيك