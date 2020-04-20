قوى الأمن الداخلي : تدابير سير تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 14:10

قوى الأمن الداخلي : تدابير سير تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية

منذ 30 mins 20 April، 2020
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “الساعة 11.00 من يوم غد الثلاثاء 21/4/2020، ولغاية يوم الخميس 23/4/2020، سيعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، في قصر اليونيسكو- بيروت.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التواريخ المذكورة أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى مبنى اليونيسكو كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:

–   تحويل السير عند تقاطع “عبد العال” باتجاه شارع غبريال المر (محطة Bonjour).

–   تحويل السير عند مستديرة حبيب أبي شهلا باتجاه تقاطع الراشدين- سلام.

–   تحويل السير القادم من الروشة عند تقاطع “الإنترناشيونال” (مقهى Grand Café). باتجاه شارع رفيق الحريري (الرملة البيضاء) وباتجاه نفق صائب سلام.

–   تحويل السير من شارع كرامي مقابل “Dunes- Mike Sport”، يسارا- صعودا بإتجاه المركز الثقافي الروسي، وبإتجاه جامع السلام، من ثم نحو شارع الراشدين.

–   تحويل السير المتجه من شارع صائب سلام بإتجاه شارع الراشدين.

–   تحويل السير من تقاطع فريد طراد- نزار قباني، بإتجاه الرملة البيضاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلا لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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