وزارة الصحة: 4 حالات جديدة رفعت اصابات كورونا الى 677 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 14:10

وزارة الصحة: 4 حالات جديدة رفعت اصابات كورونا الى 677

منذ 38 mins 20 April، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس كورونا وجاء فيه:

التقريري اليومي لمصابي الكورونا

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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