وزارة الصحة العامة: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع اجمالي المصابين الى 677 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 14:10

وزارة الصحة العامة: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع اجمالي المصابين الى 677

منذ 42 mins 20 April، 2020
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