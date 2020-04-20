رئيس بلدية الغبيري : ان ما يجري هو سرقة للقمة الخبز من فم المواطن ولن نقبل بتجمعات أمام الأفران

وجَّهت بلدية الغبيري ثلاثة اخطارات الى ثلاثة من الافران العاملة في الغبيري، بوجوب العودة الى التسعير كما كان قبل التعديل، تحت طائلة اقفال هذه الافران فورا.

وأتت هذه الإخطارات عقب قيام بعض الأفران إلى رفع السعر على الموزع، وبالتالي انخفضت عائدات التوزيع على الموزع، الذي بدوره سيطر لرفع الاسعار على أصحاب المحلات، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أوضح في حديث مع المنار أن ما يجري هو سرقة للقمة الخبز من فم المواطن وهذا ما لن تسمح به بلديته، وأكد عدم القبول بحصول تجمعات للمواطنين أمام الأفران في الظروف الصحية الراهنة.

المصدر: قناة المنار