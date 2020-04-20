رئيس بلدية الغبيري : ان ما يجري هو سرقة للقمة الخبز من فم المواطن ولن نقبل بتجمعات أمام الأفران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 14:10

رئيس بلدية الغبيري : ان ما يجري هو سرقة للقمة الخبز من فم المواطن ولن نقبل بتجمعات أمام الأفران

منذ 1 ساعة 20 April، 2020
معن الخليل
لبنان

وجَّهت بلدية الغبيري ثلاثة اخطارات الى ثلاثة من الافران العاملة في الغبيري، بوجوب العودة الى التسعير كما كان قبل التعديل، تحت طائلة اقفال هذه الافران فورا.
وأتت هذه الإخطارات عقب قيام بعض الأفران إلى رفع السعر على الموزع، وبالتالي انخفضت عائدات التوزيع على الموزع، الذي بدوره سيطر لرفع الاسعار على أصحاب المحلات، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أوضح في حديث مع المنار أن ما يجري هو سرقة للقمة الخبز من فم المواطن وهذا ما لن تسمح به بلديته، وأكد عدم القبول بحصول تجمعات للمواطنين أمام الأفران في الظروف الصحية الراهنة.

المصدر: قناة المنار

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