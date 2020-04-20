بلدية الغبيري حذرت 3 أفران بوجوب العودة الى التسعير القديم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 10:38

بلدية الغبيري حذرت 3 أفران بوجوب العودة الى التسعير القديم

منذ 22 mins 20 April، 2020
بلدية الغبيري
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”  أن الافران في منطقة الغبيري عمدت اليوم الى رفع السعر على الموزع، وبالتالي انخفضت عائدات التوزيع على الموزع، الذي بدوره سيضطر لرفع الاسعار على أصحاب المحلات.

نتيجة ذلك، امتنع بعض الموزعين عن استلام الخبز لتوزيعه، كذلك امتنع بعض اصحاب المحال عن استلام الخبز نظرا لانخفاض الارباح.

بناء عليه، وجهت بلدية الغبيري ثلاثة اخطارات الى ثلاثة من الافران العاملة في الغبيري، بوجوب العودة الى التسعير كما كان قبل التعديل، تحت طائلة اقفال هذه الافران فورا.

اخطار افران ابراهيم الحديثة

اخطار افران الوفاء

اخطار افران قلقاس

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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