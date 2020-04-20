بلدية الغبيري حذرت 3 أفران بوجوب العودة الى التسعير القديم

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الافران في منطقة الغبيري عمدت اليوم الى رفع السعر على الموزع، وبالتالي انخفضت عائدات التوزيع على الموزع، الذي بدوره سيضطر لرفع الاسعار على أصحاب المحلات.

نتيجة ذلك، امتنع بعض الموزعين عن استلام الخبز لتوزيعه، كذلك امتنع بعض اصحاب المحال عن استلام الخبز نظرا لانخفاض الارباح.

بناء عليه، وجهت بلدية الغبيري ثلاثة اخطارات الى ثلاثة من الافران العاملة في الغبيري، بوجوب العودة الى التسعير كما كان قبل التعديل، تحت طائلة اقفال هذه الافران فورا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام