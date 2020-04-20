في ظل كورونا.. غوغل تمنح موظفيها إجازات عائلية لمدة 14 أسبوعاً

ستمنح غوغل موظفيها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 8 أسابيع إضافية لرعاية أسرهم، بينما يجبر تفشي فيروس كورونا المدارس حول العالم على الإغلاق.

وأكدت الشركة أنها باتت تقدم الآن إجازة إضافية لمدة 14 أسبوعاً بسبب الوباء العالمي. وكانت قد قامت الشركة الشهر الماضي، بمنح إجازة لمدة أسبوعين لمقدمي الرعاية من بين قواها العاملة، مع خيار أخذ 4 أسابيع إضافية. وقال متحدث من الشركة إن الموظفين يمكن أن يأخذوا الإجازة لمدة أسابيع متتالية أو يعدلوا ساعات عملهم على مدى عدة أيام.

وأضاف المتحدث أن السياسة ستنطبق فقط على القوى العاملة العالمية بدوام كامل في غوغل، والذي يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف موظف، وليس على الآلاف من البائعين والمقاولين.

وتأتي خطوة غوغل في أعقاب خطوة مماثلة من قبل منافستها التقنية مايكروسوفت، والتي منحت موظفيها الأسبوع الماضي إجازة أبوية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعاً.

وقد أجبر فيروس كورونا المدارس حول العالم على الإغلاق، حيث تقدر اليونسكو أن إغلاق المدارس في 188 دولة يؤثر على أكثر من 91٪ من الطلاب في العالم، أي حوالي 1.6 مليار طفل وشاب.

المصدر: سي ان ان