الرئيس الأمريكي: نحقق تقدمًا أكثر من أي دولة أخرى للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 04:00

الرئيس الأمريكي: نحقق تقدمًا أكثر من أي دولة أخرى للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا

منذ 2 ساعة 20 April، 2020
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