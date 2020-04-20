عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو يتجاوز الـ200 حالة

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو بلغ 204 حالات بعد تسجيل 28 وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن أعمار المتوفين الـ28 تتراوح بين 44 و98 عاما، مشيرا إلى أنه تم التشخيص لديهم جميعا الالتهاب الرئوي الذي سببه الفيروس، إلى جانب أمراض مزمنة عانى معظمهم منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى والسكري وأمراض القلب والانسداد الرئوي والتهاب القصبات.

وأمس السبت، كانت أعداد الوفيات الجديدة في موسكو عند مستوى 28 حالة أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المركز إن حصيلة الإصابات في العاصمة ارتفعت بواقع 3750 حالة وبلغت 24323، مشيرا إلى أن 85% من المصابين أعمارهم دون الـ65.

وفي عموم روسيا، أصيب بالفيروس إجمالا أكثر من 42.8 ألف شخص، تعافى منهم أكثر من 3.2 ألف مريض.

المصدر: روسيا اليوم