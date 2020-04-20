اليمن: إسقاط طائرة تجسس للعدوان في اجواء الدريهمي المحاصرة

أسقطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسسية لقوى العدوان في اجواء مدينة الدريهمي المحاصرة في محافظة الحديدة .

وقال مصدر في مدينة الدريهمي المحاصرة بالحديدة إن”الطائرة كانت تقوم بأعمال عدائية مساء الاحد ،وجرى اسقاطها في منطقة الشجن”.

وكان مصدر عسكري افاد في وقت سابق بتحليق الطيران التجسسي التابع لقوى العدواةفي أجواء مدينة الدريهمي المحاصرة.

الى ذلك استهدفت قوى العدوان منازل المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 13 قذيفة مدفعية مساء الاحد ، في خرق لوقف اطلاق النار بالحديدة .

المصدر: المسيرة