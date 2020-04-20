الشرطة الكندية: مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار عشوائي في كندا والشرطة تقتل المنفذ (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 03:58

الشرطة الكندية: مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار عشوائي في كندا والشرطة تقتل المنفذ (ا ف ب)

منذ 3 ساعة 20 April، 2020
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