إشكال بين رئيس بلدية نمرين وشبان متجمعين على جسر

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في الضينة، أن إشكالا بين رئيس بلدية نمرين أحمد حمود وشبان من قرى مجاورة، على خلفية التجمع عند الجسر الذي يربط نمرين ببلدة بقرصونا المجاورة في أعالي جرود المنطقة، وذلك بعدما طلب حمود من الشباب عدم التجمع على الجسر حفاظا على السلامة العامة، وخصوصا سلامتهم، مشيرا إلى أن تجهيز الجسر لم ينته بعد ويحتاج إلى إجراءات أمان، إضافة إلى ضرورة الالتزام بقرار التعبئة العامة بسبب فيروس كورونا، إلا أنهم لم يستجيبوا، فحصل تلاسن سرعان ما تطور واستدعى تدخل فاعليات وعناصر من قوى الأمن لفض الإشكال وإنهاء التجمع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام