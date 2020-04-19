مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية ليوم الأحد 19-4-2020

جُرعةٌ من التفاؤلِ حملَها اليومَ مسار نتائج كورونا في لبنان : بيان صدر صباحا اعلن للمرة الاولى تسجيل اصابة واحدة خلال اربع وعشرين ساعة مضت ، وبعد الظهر بيان ثانٍ تحدث عن خمس اصابات ، ومع البيانين تعززت الامال بامكانيةِ الوصول ِالى صفر ِاصابات قريباً..

لا شكَ انَ المسارَ الكورونيَ في لبنانَ في استقرارٍ بحسبِ النتائجِ اليومية ، ولكنَ الحفاظَ عليه يعني التزامَ الاجراءاتِ وربما مزيداً منها الى ما بعدَ العاشرِ من ايارَ المقبلِ بحسبِ ما قالَ وزيرُ الصحةِ حمد حسن للمنار..الى ذلك التاريخ ، خارطةُ طريقٍ يجبُ ان يمرَ بها رصدُ كورونا : عيناتٌ عشوائيةٌ يوميةٌ تطالُ اربعَ فئاتٍ من المواطنينَ بحسبِ صحتِهم وطبيعةِ اعمالِهم وبيئتِهم المخالَطةِ في دوائرَ اوسع..

وفي زمنِ كورونا ، لشهرِ رمضانَ المباركِ تدابيرُ وتعليماتٌ خاصةٌ تُعلَنُ تدريجياً وتواكِبُ المواطنينَ يوماً بيومٍ كما اشارَ وزيرُ الصحة .

اما المدارسُ ومصيرُ العامِ الدراسي ، وهي الشغلُ الشاغل ، فللاسئلةِ التي تطرحُ حولَها اجاباتٌ في ايارَ، وعدَ الوزيرُ حسن.

اذن ، من الجميلِ ان يتميزَ اللبنانيُ عن غيرِه من سكانِ المعمورةِ بهذا التفاؤلِ وهو حصيلةُ الصبرِ والتعاونِ اللذينِ لا يزالانِ مطلوبينِ الى حينِ الاطمئنانِ وبائياً وليس فقط طبيا ، بموازاةِ تدابيرَ ضروريةٍ ومواكِبةٍ كتلكَ التي اعلنَها وزيرُ الداخليةِ محمد فهمي تخفيضاً لساعاتِ الحظرِ الليلي ساعةً واحدة.

في الاسبوعِ المقبل ، اجراءاتُ وزارةِ الصحةِ قيدَ المواكبة ، وكذلك الجلسةُ التشريعيةُ التي دعا اليها رئيسُ مجلسِ النوابِ والتي تتخذُ من قصرِ الاونيسكو مقراً لها لتامينِ المسافاتِ الصحيةِ بينَ النواب .. ثلاثةُ ايامٍ يُناقَشُ فيها ستةٌ وستونَ مقترحاً تواكبُ المرحلةَ الصحية ، وتطالبُ بتعديلِ قانونِ محاسبةِ الوزراءِ والرؤساءِ في اطارِ مكافحةِ الفساد ، التي من المفترضِ ان لا يُفسِدَ لها كورونا سبيلا.

المصدر: قناة المنار