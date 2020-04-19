التحكم المروري: إعادة فتح السير عند دوار العبدة بإتجاه طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 20:56

التحكم المروري: إعادة فتح السير عند دوار العبدة بإتجاه طرابلس

منذ 1 ساعة 19 April، 2020
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