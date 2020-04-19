إيطاليا: تسجل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 23660 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 20:56
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إيطاليا: تسجل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 23660
منذ 2 ساعة
19 April، 2020
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