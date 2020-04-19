اتحاد بلديات جبل عامل قدم تجهيزات وقائية للهيئة الصحية في الطيبة

قدم اتحاد بلديات جبل عامل، مركز الدفاع المدني المدني التابع ل”الهيئة الصحية الإسلامية”، في بلدة الطيبة، تجهيزات صحية وقائية من فيروس كورونا، تتضمن مواد تعقيم، وتجهيزات وملابس حماية خاصة بالفرق الصحية.

وقد زار رئيس الاتحاد علي طاهر ياسين، يرافقه نائب رئيس الاتحاد الدكتور اسماعيل حجازي ومسؤول اللجنة الصحية في الاتحاد رئيس بلدية الطيبة عباس ذياب، المركز، حيث سلموا التجهيزات لمدير المنطقة الأولى في الدفاع المدني عبد الله نور الدين. وتحدث ياسين فأعرب عن “الشكر والتقدير لأفراد الدفاع المدني لجهودهم وتضحياتهم”، مثنيا على عطائهم في كل الأوقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام