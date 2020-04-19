طبيب أمريكى يحذر: احمرار العين علامة مبكرة على إصابتك بكورونا

كشف طبيب عيون بجامعة “ييل” الأمريكية أن احمرار العيون والتهابها قد يكون من الأعراض النادرة للإصابة بفيروس كورونا، وهي علامة تدل على إصابتك قد تظهر قبل الأعراض الأخرى، ويمكن أن تظهر فقط في “نسبة منخفضة جدًا من الأشخاص”، وذلك بحسب ما نقل موقع جريدة “ديلي ميرور” البريطانية.

وقال الدكتور فيسنتي دياز، إن العيون يمكن أن تشير إلى إصابة الجسم بالعدوى وقد تكون بمثابة علامة تحذير من Covid-19، مضيفاً أن وجود عيون بها احمرار باستمرار يمكن أن يكون علامة تحذير على إصابة شخص ما.

ويمكن أن تشير العيون الحمراء إلى التهاب الملتحمة، الذي ينجم عن عدوى أو حساسية.

وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإيجاد صلة بين فيروس كورونا والتهاب الملتحمة، وهي حالة يمكن أن تسببها عدة عوامل، والفيروس يمكن أن يؤثر على الملتحمة في العين أيضاً.

عادة ما يصيب التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الحمراء أو الوردية، كلتا العينين ويؤدي إلى احمرارها أو الشعور بحرقان وألم بها، مما ينتج تقيح يلتصق بالرموش ويسبب الحكة وسيلان الدموع.

وقال دكتور فيسينتي دياز “العديد من الأمراض الفيروسية يمكن أن تؤثر على العين، مما يسبب عادة نوعًا مساميًا من التهاب الملتحمة، مضيفاً أن COVID-19 يمكن أن يؤثر على الملتحمة في نسبة منخفضة من الناس.”

ومن جانبها قالت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن التهاب الملتحمة “قد يكون غير شائع ولكنه لا يزال موجودًا من أعراض Covid-19″، ومن المهم أن نتذكر أنه يمكن أيضًا أن يكون ناتجًا عن الحساسية، والتي من المرجح أن تكون السبب في الموسم الحالي للإصابة باحمرار العيون.

ونصحت بطلب المساعدة إذا اقترن علامات التهاب الملتحمة بأعراض أخرى أكثر شيوعًا لفيروس كورونا، مثل “أعراض الجهاز التنفسي والحمى”.

وتنصح هيئة الصحة البريطانية NHS أي شخص مصاب بالتهاب الملتحمة بغسل يديه بانتظام، وكذلك الوسائد وأقمشة الوجه، وتجنب فرك أعينهم.

لتخفيف الأعراض يجب غلي الماء وتركه يبرد قبل استخدام قطعة من القطن النظيف لفرك رموشك بلطف لإزالة القشور.

المصدر: اليوم السابع