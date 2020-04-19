رئيس بلدية بلاط: نتائج 40 فحص pcr كلها سلبية

أعلن رئيس بلدية بلاط وتوابعها في قضاء جبيل عبدو العتيق، في بيان اليوم، أن “نتائج فحوص pcr التي أجريت ل 40 شخصا في النطاق البلدي، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية – الأميركية، وبإشراف الطاقم الطبي في مستشفى رزق الجامعي عبر العيادة النقالة، جاءت كلها سلبية”، منوها ب”حكمة المواطنين ووعيهم في هذه الظروف الصعبة”.

وجدد دعوته الأهالي إلى “التزام الحجر المنزلي والتعبئة العامة والتقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، وقرارات المجلس البلدي لتخطي هذه المرحلة”، مشيرا الى أن “الأسبوعين المقبلين أساسيين لناحية القضاء على كورونا”.

ودعا المحال التجارية ولا سيما السوبر ماركات ومحال المواد الغذائية والفاكهة والخضار، إلى “عدم استغلال هذه المرحلة ورفع الأسعار عشوائيا”، مؤكدا أن “شرطة البلدية ستقوم بدوريات وستسطر محاضر ضبط بكل مخالف”.

ولفت الى أن “البلدية بالتعاون مع جمعية هدفنا الاجتماعية، بدأت بتوزيع البذور الزراعية على المواطنين في البلدة، فالأرض ثروتنا وعلينا الحفاظ عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام