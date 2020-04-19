الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 18:44

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

منذ 2 ساعة 19 April، 2020
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