596 وفاة إضافية بكوفيد-19 في المملكة المتحدة والحصيلة الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 16060 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 18:44

596 وفاة إضافية بكوفيد-19 في المملكة المتحدة والحصيلة الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 16060

منذ 2 ساعة 19 April، 2020
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