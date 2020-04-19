النائب قاسم هاشم: ما أحوجنا في هذه الظروف الى وحدة الموقف الداخلي

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد اتصاله بمطارنة منطقة مرجعيون حاصبيا وفاعلياتها للتهنئة بالفصح المجيد، ان “الأيام المباركة والمجيدة التي نعيشها في زمن مواجهة وباء كورونا تدفعنا الى استخلاص العبر والالتزام بمعاني الفصح والصوم في المحبة والبذل والعطاء، لنستطيع مواجهة التحديات والصعوبات والأزمات المتراكمة بمستوياتها الصحية والاجتماعية والسياسية، من خلال التكافل والتضامن الوطني”.

وقال “ما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها وطننا والعالم الى وحدة الموقف الداخلي وتمتين أواصر الوحدة الوطنية ومعالجة القضايا والمشكلات بعيدا عن التوتر والمناكفات ولغة التفرقة والشرذمة، لأننا نحتاج في هذا الوقت الى كل ما يجمع ويوحد وينبذ الفرقة، لنستطيع التغلب على مشكلاتنا التي أصابت كل مستويات حياة شعبنا. فقد علمتنا التجارب اننا ننتصر على الصعوبات ونحمي وطننا بالوحدة والتضامن، ولذلك وضعنا حدا لهمجية العدو الصهيوني بوحدة الموقف الداخلي رغم آلات حقده التي ارتكبت المجازر والموبقات ولا تزال، بحق شعبنا وأمتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام