الوزير حسن: نتفهم حاجة الناس للتنقل والعمل لكن لا بد من التشدد بتطبيق الاجراءات وسنقدم أقنعة واقية مجانا للمواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 16:14

الوزير حسن: نتفهم حاجة الناس للتنقل والعمل لكن لا بد من التشدد بتطبيق الاجراءات وسنقدم أقنعة واقية مجانا للمواطنين

منذ 10 mins 19 April، 2020
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