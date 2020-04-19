الوزير حسن للمنار: الوزارة ستنطلق الى المناطق التي شهدت اكبر عدد اصابات لاجراء الفحوصات وسنرفع العدد من 1000 الى 1500 عينة يومياً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 16:12

الوزير حسن للمنار: الوزارة ستنطلق الى المناطق التي شهدت اكبر عدد اصابات لاجراء الفحوصات وسنرفع العدد من 1000 الى 1500 عينة يومياً

منذ 11 mins 19 April، 2020
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