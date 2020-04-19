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April 19 2020 - 13:34

واشنطن بوست: الدين الأمريكي وعجز الميزانية سيبلغ أعلى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

منذ 41 mins 19 April، 2020
الدولار الاميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الدين العام الأمريكي سيبلغ مستويات قياسية خلال السنة الجارية لم يعرفها منذ عام 1945 ، وذلك من جراء الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19 “.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشرته أمس السبت، قالت فيه إن عجز الميزانية الفيدرالية سيرتفع إلى 4 تريليونات دولار، وهو ما لم يحدث منذ عام 1945.

وأضافت الصحيفة أن بعض الشركات الكبيرة، مثل “ExonMobil” و”algreens”، استنفدت خطوط الائتمان، لكنها لا تزال بحاجة إلى أموال.

وأوضحت أن أرباب العمل باتوا يواجهون خيارين: الانفاق وتخطي سقف الاقتراض، أو تسريح الموظفين.

المصدر: روسيا اليوم

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