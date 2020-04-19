صحيفة: رصد أعراض “عصبية” غريبة على مرضى “كورونا”

كشفت تقارير صحفية بريطانية ما وصفته بـ”أعراض عصبية”غريبة على المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ونشرت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية تفاصيل ما رصدته امراة اسكتلندية بشأن ما لاحظته خلال رحلة تعافيها من عدوى “كوفيد 19”.

وقالت تريسي بيني، السيدة الأسكتلندية، إنها اجتازت واحدة من أسوأ التجارب في حياتها، مشيرة إلى أنها عانت من أعراض عصبية عديدة، أبرزها “ضعف التركيز”.

وقالت بيني: “أعيش الآن الأسبوع الرابع من إصابتي بفيروس كورونا، وأنا ممتنة جدا لعدم دخولي إلى المستشفى، رغم ما عانيته من ألم”.

وتابعت بقولها “الشيء الوحيد الذي أردت السؤال عنه، إذا ما عانى أي شخص آخر بالأعراض العصبية مثلي أم لا؟”.

واستمرت قائلة “لقد عانيت من أعراض غريبة كأني أعاني من خلل عصبي بالدماغ وأفقد كل التركيز، وغالبا ما يكون هذا عندما أقوم بأي نشاط”.

ورصدت صحيفة الديلي ميرور أيضا أن أكثر من شخص غيرها عانى من أعراض مشابهة تقريبا.

ووصف الباحثون ما تعانيه تريسي بأنه ظاهرة “التعب العقلي” أو “الضباب الدماغي”، والذي يكون مصاحبا لأعراض كورونا السيئة.

ورصدت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية رصدت أكثر من 55ألف مصاب بـكورونا لديهم أعراض مشابهة لتلك الأعراض العصبية.

ونقلت الصحيفة عن ثيا جوردان، 50 عاما، ما قالته بأنها لم تعان خلال إصابتها بعدوى “كوفيد 19” من أي سعال أو حمى، بل كل ما عانته هو “صداع” وألم في الدماغ.

وقالت جوردان: “في البداية شعرت بإرهاق ولم أعان من أي سعال أو حمى، كل ما شعرت به أعراض تشبه الضباب الدماغي، حتى أني لم أتمكن من ملء نماذج المدارس لأطفالي، كل ما أردته هو النوم”.

المصدر: سبوتنيك