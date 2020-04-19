الكويت تسجل 164 حالة كأعلى معدل يومي للإصابات بـ”كوفيد-19″ ليصل الإجمالي إلى 1915 ووفاة جديدة ترفع عدد الوفيات إلى 7 حالات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 13:34

الكويت تسجل 164 حالة كأعلى معدل يومي للإصابات بـ”كوفيد-19″ ليصل الإجمالي إلى 1915 ووفاة جديدة ترفع عدد الوفيات إلى 7 حالات

منذ 53 mins 19 April، 2020
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