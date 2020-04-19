الصحة الاسبانية: 410 حالة وفاة بكوفيد-19 في أدني حصيلة من اذار / مارس الماضي وإجمالي الوفيات يبلغ 20453 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 13:34

الصحة الاسبانية: 410 حالة وفاة بكوفيد-19 في أدني حصيلة من اذار / مارس الماضي وإجمالي الوفيات يبلغ 20453

منذ 55 mins 19 April، 2020
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