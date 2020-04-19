الرئيس روحانی : مواصلة اغلاق العتبات المقدسة والمساجد حتى العاشر من شهر رمضان

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، ان مراسم شهر رمضان المبارك ستكون فردية حتى العاشر من الشهر الفضيل (4 ايار/ مايو) ، كما سيستمر اغلاق المساجد والعتبات المقدسة حتى التاريخ المذكور، وبعد ذلك تعقد جلسات لدراسة الأوضاع يتقرر فيها أما استمرار الوضع الحالي أو اتخاذ قرارات جديدة.

واضاف رئيس الجمهورية في حديث امام اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بما أن المراسم الجماعية وموائد الافطار لن تقام فعلى الجميع أن يساهموا في مساعدة المحتاجين وامدادهم بالأموال والسلع والمواد الغذائية ، مضيفا ان المواطنين ساهموا بشكل كبير في مساعدة العوائل المحتاجة في ظل انتشار فيروس كورونا.

من جهة ثانية أعلن الرئيس روحاني، ان مرحلة جديدة لتشخيص فيروس كورونا قد بدأت في البلاد، موضحا أنه في حال اثبتت التحاليل اصابة شخص معين فسيتم اجراء التحليلات اللازمة لكل المرتبطين بهذا الشخص لكي تظهر الاحصاءات بشكل أدق.

و اشار الى أن عودة الاعمال والمكاسب القليلة الخطورة في طهران والمحافظات تمت بشكل جيد بفضل تعاون المواطنين والتزامهم بالضوابط والتعليمات الصحية .

واعرب روحاني عن ارتياحه للسير النزولي لانتشار فيروس كورونا ، مشيرا الى ان الاحصاءات الاخيرة تدلل على انخفاض نسبة الاصابات والوفيات بسبب الفيروس ، وهذا الشيء ما كان يتحقق لولا التزام المواطنين، والجهود الاستثنائية للكوادر الطبية.

وحول السجناء غير الخطرين الذي تم اطلاق سراحهم حتى العشرين من ايار/ مايو القادم ، اكد روحاني استمرار هذا القرار حتى التاريخ المذكور ، موضحا ان السلطة القضائية اتخذت قرارات جيدة في موضوع السجناء تفوق ماقرره المركز الوطني لمكافحة كورونا.

وبشان المواطنين الايرانيين في الخارج كالطلبة وغيرهم الراغبين في العودة الى البلاد، قال روحاني ان عودتهم تتم في ظل البروتوكولات الصحية المعلنة وسيخضعون للحجر الصحي والفحص قبل توجههم الى منازلهم.

المصدر: وكالة ارنا