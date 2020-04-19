ترامب: تمكنت من الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه بالرغم سياسة العقوبات التي انتهجتها إدارته ضد روسيا، إلا أنه تمكن من المحافظة على علاقات جيدة مع موسكو.

وفي معرض جوابه على سؤال صحفي حول ما إذا كان يعتقد أن العلاقات الأمريكية قد ساءت مع عدد من الدول، بما في ذلك روسيا، قال ترامب “لم يكن أحد قاسيا مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين كما كنت. وهو يعرف هذا أفضل من أي شخص آخر. انظروا إلى العقوبات، انظروا إلى ما فعلته مع خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي) إلى أوروبا.. ولكن في نفس الوقت لدي علاقات جيدة للغاية مع بوتين، تمكنت من إبرام صفقة مع روسيا والمملكة العربية السعودية وأوبك”.

وتوصلت مجموعة “أوبك”، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بخفض غير مسبوق لإنتاج النفط بما يعادل نحو 10% من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام التي تراجعت كثيرا جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض الطلب.

المصدر: روسيا اليوم