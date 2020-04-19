المختبر الصيني المتهم بالتسبب بانتشار كورونا يخرج عن صمته

نفى مدير المختبر الصيني الذي أشارت إليه وسائل إعلام أميركية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا، أي مسؤولية في انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، أمس السبت، لشبكة “سي جي تي إن”: “من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنا”.

وأضاف: “نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات”.

وانتقد وسائل الإعلام التي “تحاول عمدا خداع الناس” بتوجيه اتهامات “مبنية على مجرد تكهنات” بدون “أدلة”.

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة، وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا. وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية