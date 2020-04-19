‏إخماد حريق أسلاك كهربائية على جدران أحد مباني الجامعة اللبنانية في الفنار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2020 - 10:32

‏إخماد حريق أسلاك كهربائية على جدران أحد مباني الجامعة اللبنانية في الفنار

منذ 44 mins 19 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة