ترامب: من المتوقع ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 60 ألف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2020 - 01:50

ترامب: من المتوقع ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 60 ألف

منذ 51 mins 19 April، 2020
أخبار موقع المنار

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