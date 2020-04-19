إسبانيا تمدد الإغلاق حتى 9 أيار/مايو في مواجهة كورونا

مددت إسبانيا، إحدى أكثر دول العالم تضررا من وباء كوفيد-19 الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى التاسع من أيار/مايو، كما أعلن السبت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وأشار سانشيز في الوقت نفسه إلى أن العزل المشدد سيخفف للسماح للأطفال بالخروج بشكل “محدود” اعتبارا من 27 نيسان/ابريل، في حين لم يكن ذلك مسموحا به منذ بدء العزل العام في 14 آذار/مارس.

وقال “قمنا باقصى ما يمكن بفضل المسؤولية والانضباط الاجتماعيين (…) لقد تركنا خلفنا اللحظات الاقسى”، لكن “هذه النجاحات لا تزال غير كافية وخصوصا هشة”، داعيا الى عدم “تعريض كل شي للخطر” عبر قرارات “متسرعة”.

وأكد ان استئناف الانشطة سيكون بحسب تطور الوباء على ان يكون “حذرا وتدريجيا”. وتجاوزت اسبانيا السبت عشرين ألف وفاة بكوفيد-19، في ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وايطاليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية