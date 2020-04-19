20 من موظفي الرئاسة الأفغانية مصابون بفيروس كورونا

أصيب 20 موظفا في قصر الرئيس الافغاني اشرف غني بفيروس كورونا المستجد، على ما أفاد مسؤولان وكالة فرانس برس السبت، لكن ليس هناك ما يشير الى إصابة الرئيس نفسه بالمرض حتى الآن.

وقال مسؤول حكومي “أصيب عشرون شخصا بفيروس كوفيد-19 في القصر الرئاسي”، وأكد مسؤول ثان العدد وأشار إلى أن 12 شخصا آخرين من المكتب الإداري للرئيس أصيبوا أيضا بالفيروس.

ورفض صديق صديقي المتحدث باسم غني التعليق وأحال الأسئلة على وزارة الصحة التي لم تعلق أيضا معللة بأنها لا تكشف هوية مرضاها.

بدأ غني (70 عاما) ولايته الثانية كرئيس للبلاد وهو يواجه أزمات متعددة بما في ذلك عملية سلام متعثرة وهجوما على سلطته من قبل منافسه اللدود عبدالله عبدالله، الذي يؤكد فوزه بالانتخابات أيضا.

وتخضع كابول حاليا لإغلاق عام، مددته السلطات أخيرا لثلاثة أسابيع. وسجلت أفغانستان رسميا 933 إصابة بالفيروس بينها 33 وفاة. وأجرت السلطات اختبارات قليلة، ويقول خبراء إن عدد الحالات الفعلي أعلى من الرقم الرسمي. ويعيش غني في مجمع قصور مترام في وسط كابول.

وأظهرت الصور الرسمية الأخيرة أنه يرتدي قناعا وقفازات ويعقد الاجتماعات مع المسؤولين عبر الإنترنت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية