الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يتحدث مساء الأربعاء المقبل الساعة 20:30 بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 22:42

الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يتحدث مساء الأربعاء المقبل الساعة 20:30 بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك

منذ 1 ساعة 18 April، 2020
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