وحدات الجيش واصلت لليوم الثالث توزيع المساعدات الإجتماعية في مرحلتها الأولى التي تشمل مصابي الألغام وعائلات المتوفين منها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 21:08

وحدات الجيش واصلت لليوم الثالث توزيع المساعدات الإجتماعية في مرحلتها الأولى التي تشمل مصابي الألغام وعائلات المتوفين منها

منذ 29 mins 18 April، 2020
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