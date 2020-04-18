العدو نقل عبر روبوت كيسي نايلون من خراج ميس الجبل وأطلق النار على ثالث

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عناصر من قوات العدو الصهيوني تمركزوا خلف ساتر ترابي بالقرب من السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل، وأرسلوا روبوتا نقل جسمين غريبين موضوعين في كيسي نايلون أزرقي اللون مجهولي المصدر قرب مكان الثغرة في السياج التقني في المكان المذكور. فيما عمد جنود العدو إلى إطلاق رصاص حي عن بعد، على كيس ثالث مماثل للتأكد من عدم وجود أي مواد متفجرة داخله، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع في الاجواء فوق المكان.

وتشهد المنطقة استنفارا من قبل الجيش وقوات اليونيفيل من الجهة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام