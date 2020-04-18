مستشفى الحريري: لا إصابة جديدة لدينا اليوم ولا أي حالة حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2020 - 17:54

مستشفى الحريري: لا إصابة جديدة لدينا اليوم ولا أي حالة حرجة

منذ 11 mins 18 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة