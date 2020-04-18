مغادرة طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مطار بيروت وعلى متنها 132عراقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 17:54

مغادرة طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مطار بيروت وعلى متنها 132عراقيا

منذ 44 mins 18 April، 2020
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