أهالي عدد من قرى ريف القامشلي يعترضون رتل آليات عسكرية أمريكية ويجبرونها على العودة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2020 - 16:12

أهالي عدد من قرى ريف القامشلي يعترضون رتل آليات عسكرية أمريكية ويجبرونها على العودة

منذ 16 mins 18 April، 2020
2333
سورية

في إطار رفضهم لوجود قوات الاحتلال الأمريكي اعترض أهالي عدد من قرى ريف القامشلي رتل آليات عسكرية أمريكية وأجبروها على العودة من حيث أتت في ظل تحليق لطيران “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده واشنطن.

وذكرت مصادر أهلية أن أهالي قرى ريف القامشلي تصدوا لأربع مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من جهة قرية أبو قصايب في ناحية تل حميس بريف القامشلي وأجبروها على العودة وسط تحليق لطيران “التحالف الدولي” غير الشرعي.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي يترصدون دائما مرور آليات لقوات الاحتلال الأمريكي عند مداخل قراهم وعلى الطرقات العامة لاعتراضها وإجبارها على العودة حيث تصدى أمس الأول أهالي قريتي أبو قصايب والرحية السودة في المنطقة ذاتها لرتل من 5 آليات لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى القريتين وأجبروه على المغادرة والعودة.

المصدر: سانا

التعليقات

ذات صلة