قطر والكويت وعمان تسجل إصابات جديدة بوباء “كوفيد-19” بينها حالتي وفاة

أعلنت قطر والكويت وعُمان السبت، عن اكتشاف حالات إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد؛ مع تسجيل حالة وفاة واحدة في كل من قطر والكويت. وارتفع عدد الإصابات في دولة قطر، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة، إلى 5008 حالات، بعد تسجيل 345 حالة جديدة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 8 حالات. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، عن رصد 93 حالة إصابة جديدة بالعدوى؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1751 حالة، وعدد الوفيات إلى 6 حالات. وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 111 إصابة جديدة، ترفع الإجمالي في البلاد إلى 1180 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بـ “كوفيد 19” في البحرين 1767؛ بعد تسجيل 27 حالة إصابة جديدة.

المصدر: سبوتنيك