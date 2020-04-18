هولندا تسجل 142 وفاة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليتجاوز الإجمالي 3600 حالة وإجمالي الإصابات يناهز 31600 بتسجيل 1140 إصابة جديدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 16:12

هولندا تسجل 142 وفاة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليتجاوز الإجمالي 3600 حالة وإجمالي الإصابات يناهز 31600 بتسجيل 1140 إصابة جديدة (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 18 April، 2020
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