ارتفاع الوفيات بـ”كوفيد-19″ في إسبانيا إلى أكثر من 20 ألف حالة مع ثبات معدل الوفيات اليومي بما يزيد عن 500 حالة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 14:30

ارتفاع الوفيات بـ”كوفيد-19″ في إسبانيا إلى أكثر من 20 ألف حالة مع ثبات معدل الوفيات اليومي بما يزيد عن 500 حالة (سبوتنيك)

منذ 13 mins 18 April، 2020
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