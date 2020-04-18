الاعلان عن 6 منتجات إيرانية في اطار الوقاية من كورونا

افتتح المجمع الدولي للتكنولوجيا والابداع في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في ايران السبت، بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري، وعلى هامش هذه المراسم تم الاعلان عن 6 منتجات ايرانية الصنع في مجال الوقاية والعلاج من كورونا. واضاف المساعد العلمي لرئيس الجمهورية ، أن الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بمرض كورونا في البلاد تشير الى نجاح التقنيات التي تتلاءم مع بيئتنا، مشيرا الى ان “الشركات المعرفية في إيران تمتلك طاقات انسانية فاعلة في هذا المجال وقد أدت دورها في الوقت المناسب”.

وأكد أن “معظم التجهيزات الخاصة بمكافحة كورونا تم تصنيعها داخل البلاد وخاصة معدات التشخيص، حيث ساهمت هذه التجهيزات الى جانب جهود الكوادر الصحية في جعل انتشار كورونا يتخذ منحى تنازلياً”. واوضح ستاري أن “من بين الأجهزة التي تم الاعلان عنها اليوم هو جهاز التشخيص الذكي للاصابة بكورونا وجهاز قياس الاوزون، والبسة الوقاية المصنوعة بتقنيات النانو”.

المصدر: ارنا