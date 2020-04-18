الرئيس روحاني: على وزارة الصحة أن تحدد شروط العمل للأعمال متوسطة الخطورة

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني في اجتماع مع رؤساء اللجان الخاصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا “لقد تقرر أن تقوم وزارة الصحة وبالتعاون مع اللجنة الأمنية للمركز الوطني بوضع الشروط الصحية لاستئناف الأعمال ذات الخطر المتوسط وابلاغ هذه التعليمات للمركز الوطني”. وفي الجلسة التي عُقدت صباح السبت، أوضح روحاني أن الأجهزة المختصة بما فيها وزارة الصحة قيمت ايجابياً تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي الذكي الذي مر على تطبيقه في المحافظات مدة أسبوع، معتبراً أن تعاون المواطنين في تطبيق هذا المشروع سيساهم في تقليل انتشار فيروس كورونا.

وأشار الرئيس روحاني الى أن وزارة الصحة مكلفة ايضاً وطبقاً للمعايير الدولية أن تضع تقسيماً ثلاثياً للمحافظات والمدن حسب درجة انتشار كورونا، وبالتالي تضع خلال الأسابيع القادمة تعليمات صحية لكل محافظة أو مدينة طبقا للدرجات الثلاث التي تحددها. وأكد روحاني ضرورة وضع بروتوكلات صحية دقيقة للمسافرين الايرانيين الذين يعتبر سفرهم ضرورياً وللأجانب الذين يصلون البلاد لأعمال مهمة، موضحاً أن وزارة الصحة مكلفة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والنقل، تدوين تعلميات دقيقة في هذا المجال تتم المصادقة عليها في المركز الوطني لمكافحة كورونا، ثم تبلغ الى الجهات ذات العلاقة، وعلى ضوئها تجري السفرات الضرورية التي غالبا ما تكون مرتبطة بالتبادل التجاري مع الدول الاخرى، أو فيما يتعلق بالايرانيين العائدين الى البلاد أو المسافرين الأجانب.

المصدر: ارنا