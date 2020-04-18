الكويت تسجل وفاة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليرتفع الإجمالي إلى 6 حالات والإصابات تبلغ 1751 بعد إحصاء 93 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 12:48

الكويت تسجل وفاة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليرتفع الإجمالي إلى 6 حالات والإصابات تبلغ 1751 بعد إحصاء 93 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك)

منذ 23 mins 18 April، 2020
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