الكويت تسجل وفاة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليرتفع الإجمالي إلى 6 حالات والإصابات تبلغ 1751 بعد إحصاء 93 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2020 - 12:48
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الكويت تسجل وفاة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليرتفع الإجمالي إلى 6 حالات والإصابات تبلغ 1751 بعد إحصاء 93 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك)
منذ 23 mins
18 April، 2020
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